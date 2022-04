UFC: Volkanovski en démonstration contre "The Korean Zombie"

Deux titres étaient en jeu lors de l'UFC 273 programmé dans la nuit de samedi à dimanche en Floride (et diffusé sur RMC Sport ) : chez les plumes, Alexander Volkanovski a largement dominé Chan Sung Jung. Chez les poids coqs, le champion Aljamain Sterling a fait plier Petr Yan.

C’était une soirée à ne surtout pas manquer. Elle justifiait totalement de mettre son réveil à 4h du matin. Ou de ne pas se coucher.

Volkanovski éteint le "Korean Zombie"

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’UFC 273 organisé à Jacksonville en Floride (en direct et en exclusivité sur RMC Sport) a proposé une magnifique carte. Comparé à la fois à Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, le phénomène suédois d’origine tchétchène Khamzat Chimaev a poursuivi son ascension en remportant un énorme combat face au Brésilien Gilbert Burns.

Mais le main event était évidemment le duel chez les plumes entre le maître Alexander Volkanovski et Chan Sung Jung, plus connu sous son surnom "The Korean Zombie". Après sa belle victoire sur Brian Ortega en septembre dernier, l’Australien de 33 ans a confirmé son statut et conservé sa ceinture avec un succès par KO technique dans le quatrième round (arrêt de l'arbitre). "Je l'ai dit avant le combat. Je suis arrivé à un autre niveau, personne ne peut m'arrêter aujourd'hui. J'ai cette motivation pour devenir meilleur, je m'entraîne pour m'améliorer constamment. Mon prochain adversaire ? Peu importe !", a-t-il savouré.

Le numéro 3 du classement pound-for-pound (toutes catégories confondues) de l’UFC a totalement dominé "Zombie", malmené d'entrée et qui n'aura jamais réussi à trouver la solution pour s'en sortir.

Sterling confirme contre Yan

Les fans de MMA s’en souviennent forcément. En mars 2021, Aljamain Sterling (32 ans) avait remporté le titre des coqs, un premier sacre à l’UFC, dans des conditions très particulières face au champion Petr Yan (29 ans). Le Russe avait été disqualifié pour un puissant coup de genou illégal en plein visage de l’Américain d’origine jamaïquaine alors que ce dernier avait un genou à terre (et donc trois points d’appui au sol). Dans la foulée, Sterling avait jeté la ceinture, avant de poser avec tout sourire peu de temps après. La revanche entre les deux combattants s’annonçait donc explosive à l’occasion de cet UFC 273, encore plus après leurs provocations par médias interposés.

C’est encore une fois Sterling qui l’a emporté, sur décision partagée des juges (48-47, 47-48, 48-47). "Je sais qu’on a douté de moi. Je savais que ce serait très serré", a-t-il réagi après sa victoire, avant de provoquer l’Américain TJ Dillashaw, assis au bord de la cage. "Où es-tu ? Tu es le prochain !", a-t-il lancé, euphorique et forcément soulagé d’avoir dominé Yan, grâce notamment à un gros travail au sol. Yan, lui, était très amer : "Je pense que j'ai gagné ce combat et que je me suis fait voler. Je pense que j'ai gagné trois rounds dans ce combat. Je veux une revanche."