UFC: White met la pression sur Ngannou avant son combat contre Gane

Dana White a lancé un gros avertissement à Francis Ngannou avant sa défense de titre contre Ciryl Gane à l’UFC 270 le 23 janvier 2022. Le patron de l’UFC n’est pas inquiet à l’idée de ne pas prolonger l’actuel champion des poids lourds dont le contrat expirera avec ce combat.

A peine plus d’un mois à patienter avant le choc tant attendu entre Francis Ngannou et Ciryl Gane lors de l’UFC 270 à Anaheim. Dans la nuit du 22 au 23 janvier prochain, l’actuel champion des poids lourds défendra sa ceinture contre son principal challenger. L’issue de ce combat, qui pourrait couronner le premier champion régulier français, marquera aussi la fin du contrat du Camerounais avec l’UFC.

Lié pour un ultime affrontement dans l’octogone avec l’organisation phare du MMA mondial, Francis Ngannou n’a toujours pas prolongé. Et visiblement, Dana White ne semble pas s’en émouvoir. Bien au contraire.

"Ce genre de choses arrive. Parfois vous ne vous entendez pas avec les gens, a lâché le patron de l’UFC lors d’un entretien accordé à ESPN. Quand vous êtes un combattant, il faut faire attention à la personne qui vous représente. Je ne pense pas qu’il ait la meilleure représentation."

White: "S’il gagne il aura encore du temps avec nous"

Champion UFC depuis sa victoire par KO contre Stpie Miocic en mars dernier, Francis Ngannou va disputer son premier combat avec la ceinture face à Ciryl Gane. Mais à 35 ans, l’avenir du "Predator" à l’UFC n’est pas encore garanti.

"Ecoute, vous voulez être avec nous, nous serions ravis de vous avoir. Si vous ne voulez pas être avec nous, pas de problème. C’est très bien, a poursuivi le bouillant Dana White. Je pense que son contrat, et cela me vient comme ça à l’esprit, s’il gagne il aura encore du temps avec nous après ce combat. Il aura probablement un combat de plus."

En clair le meilleur moyen pour Francis Ngannou d’obtenir un nouveau contrat avec l’UFC et sous ses conditions est de rester le champion.

Problème, le "Bon Gamin" Gane pourrait bien constituer la pire menace de sa carrière chez les pros. Et le nouveau protégé de Fernand Lopez, lui aussi champion UFC mais intérimaire, compte bien le prouver lors du choc au sommet de cet UFC 270.