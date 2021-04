UFC: Whittaker maîtrise Gastelum et réclame une revanche contre Adesanya

Robert Whittaker n’a laissé aucune chance à Kevin Gastelum dans la nuit de samedi à dimanche à l’UFC. Le numéro un des challengers de la catégorie des poids moyens l’a emporté par décision unanime des juges après un combat largement dominé et se rapproche d’une nouvelle chance face au champion Israel Adesanya.

La logique a été plutôt bien respectée ce week-end lors du duel entre Robert Whittaker et Kevin Gastelum. Premier au classement des challengers de la catégorie des poids moyens de l'UFC, l'Australien a signé une prestation très sérieuse pour remporter le 23e combat de sa carrière (pour cinq défaites). En face, Gastelum espérait enchaîner un deuxième succès d'affilée et poursuivre sa remontée vers les sommets. En vain.

Plus efficace au contact, Robert Whittaker a matrîsé son rival américain à la perfection pour l'emporter par décision unanimie des juges (50-45, 50-45, 50-45) dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. L'ancien champion des poids moyens de l'UFC, n'a pas eu besoin de chambrer son rival ni d'en faire trop. Tranquillement mais sûrement, "The Reaper" a construit une solide victoire. Plus tranchant dans ses offensives, le combattant de 30 ans a fait parler sa technique en envoyant à l'envi des jabs, des directs du droit ou autres crochets du gauche et coups de pied.

Whittaker défie Adesanya

Remplaçant de Paulo Costa, obligé de se retirer en raison des conséquences à moyen terme d'une contamination au coronavirus, Kevin Gastelum n'a pas pu montrer grand-chose tant Robert Whittaker l'a étouffé et semblait trouver une parade à toutes ses tentatives. Si l'Américain est stoppé dans son essai de retour vers le sommet, "The Reaper" a une nouvelle fois marqué les esprits. Sa démontrastion du jour pourrait même rapidement lui offrir une chance pour le titre face Israel Adesanya.

"Je pense que nous devrions en parler, a lancé Whittaker à propos d'un nouvel affrontement avec le champion. Je pense qu'il est grand temps que nos chemins se croisent à nouveau. Je pense que l'on peut remplir un stade. [...] Je vais travailler dur, j'ai encore des petits tours qu'il n'a pas vu."

Un peu moins de deux ans après avoir perdu sa ceinture face au Nigérian, Robert Whittaker apparaît comme le seul combattant actuel capable de battre "Stylebender" chez les moids moyens.

Après sa défaite décevante contre Jan Blachowicz pour le titre des mi-lourds, Israel Adesanya aura à coeur de montrer qui est le patron. Mis KO par le champion en octobre 2019, Robert Whittaker voudra sa revanche. Le spectacle s'annonce déjà grandiose dans l'octogone.