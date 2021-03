UFC: Yan perd son titre après une incroyable disqualification

Petr Yan a perdu son titre des poids coqs de l'UFC au profit d'Aljamain Sterling dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. Dominateur, le champion russe a été disqualifié pour un énorme coup de genou illégal porté au visage de son rival lors de la quatrième reprise.

Quelle mouche a piqué Petr Yan ce week-end lors de l'UFC 259? Le champion des poids coqs a totalement vrillé lors de son combat face à Aljamain Sterling et s'est incliné par disqualification lors de la soirée organisée à Las Vegas.

En maîtrise jusqu'à son moment de folie dans la quatrième reprise (deux manches à une selon les juges), le Russe a asséné un terrible coup de genou à son adversaire, pourtant au sol. Un geste illégal en MMA et qui offre la ceinture des poids coqs à l'Américain Aljamain Sterling. Le règlement stipule que si l'adversaire possède trois points d'appui au sol (c'était le cas ici et l'arbotre l'avait signifié), il est interdit de le frapper au visage avec les pieds ou les genoux. Avec son incroyable coup, Petr Yan n'a laisé aucun autre choix aux officiels que cette disqualification logique.

Yan présente ses excuses, Sterling déçu de sa victoire

Impressionnant depuis ses débuts à l'UFC avec sept victoires consécutives dans l'octogone, Petr Yan voit donc sa belle série d'interrompre lors de ce huitième combat dans l'organisation nord-américaine. Cette disqualifcation met également fin à près de cinq ans d'invincibilité en MMA et ternit un peu son bilan sportif (17 victoires et 2 défaites en carrière). Après son erreur incroyable "No Mercy"(littéralement "sans pitié") a présenté ses excuses pour son geste incompréhensible.

"Je m'excuse et souhaite un promt rétablissement à Aljamain Sterling, a expliqué le Russe de 28 ans dans un message posté sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas effectuer un coup interdit. J'ai juste fait une grosse erreur et payé pour ça."

Nouveau champion des poids coqs de l'UFC après cette victoire surprise, Aljamain terling a eu un peu de mal à célébrer son titre. Remis du coup de genou de Yan, le "Funk Master" a signé son vingtième succès en MMA (pour trois défaites) et décroche sa première ceinture. Mais l'issue de ce combat lui a laissé un goût amer.

"Ce n’est pas comme ça que je veux gagner un combat, a lancé le nouveau champion sur les réseaux sociaux. C’était serré, compétitif et rempli d’action. Je sentais que le genou était intentionnel, surtout après que l’arbitre ait annoncé que j’étais au sol, donc je ne m’attendais pas à être touché. Petr Yan est un mauvais gars! (sic) Nous allons combattre à nouveau!"

Avec un final aussi surprenant ce week-end, la revanche entre Petr Yan et Aljamain Sterling semble inéluctable. Une chose est sûre, les retrouvailles entre les deux rivaux s'annocent épiques.