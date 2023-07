Vivez l'UFC Paris à travers une expérience exclusive RMC Sport en collaboration avec l'agence Couleur Sports

Le 2 septembre prochain, la deuxième édition de l'UFC Paris aura lieu à l'Accor Arena de Bercy, pour une soirée exceptionnelle. Un événement à vivre grâce à RMC Sport et Couleur Sports.

Coup de tonnerre sur Paris le samedi 2 septembre 2023 avec l'UFC qui revient en France, à l'Accor Arena! Pour faire vivre au plus près cet événement spectaculaire, RMC Sport, diffuseur exclusif de l'UFC en France et Couleur Sports, l'agence de Voyages officielle UFC Fight Night: Gane vs Spivac s'associent pour proposer aux fans de MMA une expérience exclusive pleine de surprise.

Votre Package UFC Fight Night Gane vs Spivac comprend:

Le billet pour l'UFC Fight Night : Gane vs Spivac à l'Accor Arena

L'accès à la cérémonie des pesées à l'Accor Arena

L'accès à une soirée surprise avec les équipes de RMC Sport

L'hébergement en centre-ville

Le(s) petit(s) déjeuner(s)

L'assistance du staff Couleur Sports

