EXCLU : Ngannou v Gane : "Je suis plus intelligent et technique que Ngannou", se targue Gane

Avant l'événement sportif du début de l'année 2022, Ciryl Gane, qui combattra le 23 janvier sur RMC Sport 2 contre la superstar Francis Ngannou pour un titre de champion du monde UFC des poids lourds, s'est confié longuement à notre micro. S'il reconnaît volontiers que Francis Ngannou, comme Derrick Lewis qu'il a battu en août, est l'homme le plus puissant en UFC, il estime être le plus intelligent et le plus technique des poids lourds.