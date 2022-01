Ngannou v Gane : La panoplie du Français depuis son entrée en UFC #NGANNOUGANERMC

"Rise of" diffusé dans MMA center en mars 2021.

Un combat pour l'histoire. RMC Sport 2 diffusera le dimanche 23 janvier 2022 le combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, lors de l'UFC 270, pour un titre de champion du monde UFC des poids lourds.

Revivez les plus belles performances du Français Ciryl Gane dans l'arène UFC.