Ngannou v Gane, plus gros événement pour un français dans un sport de combat ?

Extrait du podcast "Fighter club".

Un combat pour l'histoire. RMC Sport 2 diffusera le dimanche 23 janvier 2022 le combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, lors de l'UFC 270, pour un titre de champion du monde UFC des poids lourds.



Près de trente ans après la création de l’UFC, le MMA français va enfin voir un de ses représentants combattre pour un titre « undisputed » de la plus grande organisation au monde. Déjà détenteur de la ceinture intérimaire, le Français Ciryl Gane relève le défi du surpuissant Camerounais Francis Ngannou le 22 janvier en Californie pour la couronne des lourds de l’UFC. Un choc énorme au storytelling génial entre deux hommes venus au MMA dans la même salle, le MMA Factory à Paris, et avec le même coach, Fernand Lopez. Pour une opposition de styles qui promet. Le RMC Fighter Club vous explique pourquoi cet événement possède une portée côté historique pour le sport français.