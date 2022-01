Ngannou vs Gane: le Français revient sur la scène virale de Ngannou qui le snobe au Madison

EXCLU RMC Sport - A deux grosses semaines du combat événement du début de l’année 2022 entre Ciryl Gane et la superstar Francis Ngannou pour le titre de champion du monde UFC des poids lourds (à suivre le 23 janvier sur RMC Sport 2), le Français est revenu sur la scène qui avait fait le tour des réseaux, lorsque Ngannou avait froidement ignoré son clan à New York.

Prévu le 23 janvier prochain en exclusivité sur RMC Sport 2, l’événement sportif du début de l’année 2022 est déjà lancé depuis quelques semaines. Depuis cet échange -ou ce non-échange devrions-nous dire - entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, le 7 novembre dernier dans les couloirs du Madison Square Garden de New York (Etats-Unis). Ce soir-là, et à deux mois du combat de titans pour le titre de champion du monde UFC des lourds entre le Camerounais Ngannou (35 ans) et le Français Gane (31 ans), le premier avait ignoré ostensiblement le second en passant devant lui, la tête haute et le torse bombé.

Pourtant, difficile pour le champion d’ignorer les quasi deux mètres du champion "intérimaire" dans ce mince couloir. "Il ne savait pas qu’il y avait les caméras. Il n’y avait pas de caméra, c’était un portable, se souvient Gane dans un entretien accordé à RMC Sport. Le mec (qui filme) nous a dit après: « On m’a dit dans l’oreillette que Francis montait, du coup j’ai sorti mon téléphone ». C’est pour ça que je dis que rien n’était prévu."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité l’UFC

Si le vent monumental mis par Francis Ngannou avait fait le tour des réseaux sociaux les dernières semaines, celui-ci ne serait donc pas pour amuser la galerie mais déjà faire monter la température avant ce combat qui s’annonce dantesque. "Pour moi on n’était qu’entre nous. Le mec du staff, où je ne sais plus ce qu’il faisait, a sorti son téléphone. Il a fait ça comme ça, poursuit Gane, qui connaît bien son futur adversaire pour s’être déjà entraîné une dizaine de fois avec lui à la MMA Factory du XIIe arrondissement de Paris. Si ça avait été devant toutes les caméras? Je me serais dit qu’il faisait le coq devant les caméras, tu vois. Là, ça semblait beaucoup plus personnel."

Francis Ngannou avait expliqué avoir évité Gane à cause de son entraîneur Fernand Lopez, lui-même ancien coach de Ngannou mais désormais en froid avec lui. "Gane a semblé confus? J’aurais été confus moi aussi, assurait-il alors. Mais s’il n’y avait eu que lui, je lui aurais dit bonjour. S’il était seul, je lui dirais: « Salut, quoi de neuf? ». (…) Je n’ai aucun problème avec Ciryl. Mais je connais le gars qui était à côté de lui et cela aurait été gênant. Si je leur avais dit bonjour sans dire bonjour à Fernand, cela aurait pu leur poser un problème à eux aussi. C’était le genre de situation embarrassante où tu te dis: « OK, comment je peux faire pour me sortir de là? »."