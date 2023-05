Parnasse v Ziolkowski : "Le rêve de Salahdine est d'être le numéro 1 mondial !" confie Atch

Stéphane "Atch" Chaufourier est l'homme qui a découvert, entrainé et façonné Salahdine Parnasse depuis ses débuts en MMA il y a plus de 10 ans. Alors que son protégé s'apprête à défier Marian Ziolkowski ce samedi pour le titre des moins de 70 kg du KSW, plus grosse oganisation européenne de MMA, Atch nous explique sa rencontre et l'évolution de Salahdine depuis son arrivée en MMA. Devant un public de 60 000 personne, Parnasse, qui détient déjà la ceinture des 66kg de l'organisation, va tenter l'incroyable exploit de devenir double champion du KSW.