"Pour mon premier combat à l'UFC, j'étais payé 1000 dollars", la légende Chuck Liddell se confie avant l'UFC Paris

Champion des lourds-légers entre avril 2005 et mai 2007, membre du Hall of Fame, « The Iceman » Chuck Liddell était l’une des premières grandes stars de l’UFC, où il a débuté sa carrière pro en MMA en 1998. L’Américain au style spectaculaire, recordman des KO infligés chez les lourds-légers et deuxième au nombre de KO dans des combats pour un titre à l’UFC, se confie au micro de RMC Sport à trois semaines de l’UFC Paris, première de l’organisation sur le sol français.