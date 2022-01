Pourquoi le MMA a de plus en plus la cote en Île-de-France

Si le MMA a mis du temps à séduire et trouver son public, notamment à cause de son image de sport violent et dangereux, cette discipline est en train d’exploser. D’ailleurs, l’un des plus grands rendez-vous sport de début 2022 sera diffusé sur RMC Sport 2 ce dimanche 23 janvier : le combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, lors de l'UFC 270, pour un titre de champion du monde UFC des poids lourds.