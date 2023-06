Résumé / UFC : La pépite Tsarukyan s'impose par TKO après avoir vacillé face à Silva

Quel come back de la pépite Arman Tsarukyan qui, après avoir vacillé face à Joaquim Silva dans le 2e round, s'est repris pour infliger un TKO à son adversaire dans le 3e round de leur combat samedi lors de l’UFC Fight Night à Las Vegas. Il se rapproche du top 5 des -70kg et poursuit un peu plus son rêve de détrôner le champion Islam Makhachev.