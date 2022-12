Rétro UFC : Le jour où Pimblett a ému le monde du sport et du MMA (2022)

3 combats à l'UFC, 3 victoires avant la limite. C'est donc tout logiquement que Paddy "The Baddy" Pimblett s'est vu offrir un co-main event. Le Scouser (habitant de Liverpool en Angleterre) va avoir son premier vrai test ce dimanche à 4 heures sur RMC Sport 2 dans l'organisation reine du MMA contre Jared Gordon et ainsi prouver au monde qu'il est le digne successeur de la superstar Conor McGregor. Un événement à ne surtout pas manquer. Revivez le dernier combat en date du Scouser, terminé sur une soumission et un discours émouvant sur son ami décédé.