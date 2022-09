RMC Fighter Club : Chimaev régale après le fiasco, Diaz part sur une bonne note, le débrief de l’UFC 279

Cela devait être un choc entre le nouveau phénomène et la légende sur le départ. Ça a fini par tourner au fiasco. Avec une pesée ratée de près de 4 kilos pour Khamzat Chimaev, qui avait fait parler de lui plus tôt dans la semaine en déclenchant une bagarre générale en coulisses, l’UFC a dû changer ses plans pour l’UFC 279 ce samedi soir à Las Vegas. Exit Chimaev contre Nate Diaz et bienvenu à un duel d’anciens entre Diaz et Tony Ferguson et à un choc entre Kevin Holland et le Suédois d’origine tchétchène. Quelles leçons tirer de ce week-end chamboulé ? Le RMC Fighter Club débriefe l’UFC 279.