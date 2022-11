RMC Fighter Club : David Papot et Bilel Jkitou se confrontent avant leur combat de feu

Choc bouillant dans la boxe française ! Le 25 novembre, au Zenith de Nantes, le noble art nous offre une affiche comme on les aime, un superbe combat franco-français, sans doute le plus gros de l’année 2022, entre le champion mondial IBA David Papot et son challenger Bilel Jkitou. Le RMC Fighter Club vous fait les présentations de ce choc avec un face-à-face radiophonique entre ses deux protagonistes.