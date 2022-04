RMC Fighter Club : Fury-Whyte, la dernière danse du "Gypsy King" roi des lourds ?

En annonçant sa retraite suite à ce combat, il a rendu ce rendez-vous encore plus incontournable. Phénomène dans le ring et personnage ultra attachant, Tyson Fury fait son retour à la maison ce samedi soir à Wembley pour son premier combat en Grande-Bretagne depuis l’été 2018. Le « Gypsy King » remet ses titres WBC et The Ring en jeu contre son compatriote Dillian Whyte. Va-t-on vraiment assister à la dernière danse de l’invaincu Fury ? Le RMC Fighter Club tente de répondre à la question.