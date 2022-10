RMC Fighter Club : Makhachev couronné, Fiorot victorieuse : le gros débrief de l'UFC 280

On l’attendait comme des enfants la veille de Noël. Le choc entre Charles Oliveira, champion sans couronne, et Islam Makhachev, l’héritier de Khabib, devait désigner le meilleur poids léger de la planète. Et le verdict ne laisse aucune place au doute : ultra dominateur, meilleur dans tous les compartiments du jeu, Makhachev a soumis Oliveira pour monter sur l’ancien trône de son « frère d’une autre mère ». Le RMC Fighter Club vous débriefe ce couronnement et le reste du bouillant UFC 280, avec notamment la victoire de notre Manon Fiorot nationale sur Katlyn Chookagian décryptée par son coach Aldric Cassata.