RMC Fighter Club : UFC 280, une carte de dingue passée au crible

Les cartes UFC des dernières semaines n’étaient pas très excitantes. Mais alors celle-là… Abu Dhabi va vivre une soirée de rêve ce samedi avec un UFC 280 en forme de bonbon savoureux. Deux combats pour un titre dont le très, très attendu main event Oliveira-Makhachev, des stars à tous les étages, notre Manon Fiorot nationale en ouverte d’une main card fabuleuse de bout en bout, des combats "bangers" dans tous les sens jusque dans les préliminaires… Il y aura tout. Et encore plus que ça. La meilleure carte de l’histoire ? Sur le papier, en tout cas, elle est clairement dans la discussion. Le RMC Fighter Club décrypte tous les combats de cet UFC 280 avec Omar Dia, l'un des deux présentateurs du Podcast Octogon, plus vieux podcast français sur l'UFC.