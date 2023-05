RMC Fighter Club : UFC 288 : Henry Cejudo, de retour pour marquer l'histoire

« Triple C » is back ! Presque trois ans jour pour jour après sa dernière apparition dans l’octogone, l’ancien double champion des mouches et des coqs Henry Cejudo revient à l’UFC ce week-end dans le New Jersey pour tenter de récupérer la couronne des coqs qu’il n’avait jamais perdue face au champion Aljamain Sterling. Un retour placé sous le signe de la quête historique de l’ancien médaillé d’or olympique de lutte qui compte à terme monter détrôner Alexander Volkanovski chez les plumes pour devenir le premier champion dans trois catégories de l’histoire de l’UFC. Le RMC Fighter Club fait les présentations du bouillant main event de l’UFC 288.