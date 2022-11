RMC MMA : Débrief d'un UFC 281 mémorable et de la chute du roi Adesanya contre son pire ennemi

Comme toutes les semaines, RMC MMA débriefe l'actualité du MMA et de l'UFC. Après la carte de l'UFC 281 du Madison Square Garden de New York, où le champion des moyens Israel Adesanya, mis KO, a été cueilli à froid par un rival venu d'antan, Alex Pereira, revivez le débrief de ce combat mémorable ainsi que ceux du reste de la carte. Avec nos consultants Charles Chevallier, Antoine Simon, Taylor Lapilus et Kemi Piko.