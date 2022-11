RMC MMA : « Je suis avec l’UFC », l’interview du showman Cédric Doumbé avant son retour au MMA GP

Ancien champion du Glory (kickboxing), Cédric Doumbé a entamé sa transition en MMA, discipline dans laquelle il effectuera son troisième combat le 17 décembre à Bordeaux contre Florent Burillon dans le cadre d’un événement du MMA GP. Avant ce rendez-vous, Doumbé a répondu aux questions de RMC Sport sur sa carrière en MMA et sa situation avec l’UFC, où on l’annonçait pour l’événement à Paris du 3 septembre auquel il n’a pu prendre part pour un « souci » médical. Le tout avec son charisme et sa gouaille habituels. Interview.