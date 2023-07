RMC MMA l'émission : Benoît Saint-Denis signe une perf XXL, son coach Daniel Woirin avait tout prévu

Notre Français Benoit Saint-Denis a signé une victoire retentissante face à Ismael Bonfim, l'un des combattants non classés les plus dangereux de la catégorie des 70 kg de l'UFC, celle dirigée par Islam Makhachev. Daniel Woirin , l'entraîneur de BSD, avait prévu un plan infaillible pour faire déjouer le combattant brésilien. Appliqué et sérieux BSD a donc remporté en moins de 5 minutes la victoire la plus importante de sa jeune carrière. Fort de cette victoire, le Français peut désormais regarder vers le haut du classement et espérer devenir l'un des noms qui compte chez les poids légers.