RMC MMA : Morgan Charriere analyse pour vous sa victoire au Cage Warriors en images !

Opposé à Pedro Souza samedi au Cage Warriors, le Français Morgan Charrière est l'invité exceptionnel de RMC MMA, moins de 48 heures après son combat. En images, il revient sur sa victoire, la 17ème de sa carrière. Il nous parle aussi de son futur et de son envie, pourquoi pas, de rejoindre l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. Avec Jonatan MacHardy, Alexandre Herbinet et Charles Chevallier.