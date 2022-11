RMC MMA / UFC 281 : Poirier-Chandler, la fin de Dustin ? (Volkan Oezdemir invité)

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'UFC pose ses valises dans le mythique Madison Square Garden de New York. Un événement au cours duquel Dustin Poirier et Michael Chandler vont se livrer un combat sans merci et qui permettra au vainqueur de rester dans la course au titre chez les poids légers et défier Islam Makhachev. RMC MMA vous fait la preview de ce combat avec Volkan Oezdemir invité.