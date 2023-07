RMC MMA / UFC 291 : Poirier v Gaethje, qui pour affronter Makhachev ?

Dustin Poirier et Justin Gaethje sont dans la catégorie la plus relevée de l'UFC et pourtant, ils en sont des figures incontournables depuis de nombreuses années. Toujours classés dans le Top 5 des poids légers, ils vont se disputer, lors de l'UFC 291, la ceinture "BMF" de l'UFC. Un titre créé en 2019 et qui récompense le plus gros "Bad boy" de l'organisation. En attendant un potentiel affrontement contre l'épouvantail Islam Makhachev, les deux américains doivent d'abord régler leur contentieux. En 2018, pour leur première opposition, ils avaient livré un combat qui reste encore dans les mémoires. Une véritable guerre que RMC MMA vous propose de revivre en intégralité.