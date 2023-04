Sports de combat: l’UFC et la WWE vont fusionner

La WWE, ligue américaine de catch, et l’UFC, première organisation de MMA au monde, ont annoncé ce lundi leur fusion. La nouvelle entité, qui sera cotée à la Bourse de New York, sera valorisée plus de 21 milliards de dollars (19,3 milliards d'euros).

La rencontre entre deux poids lourds américains des sports de combat. La Ligue professionnelle américaine de catch (World Wrestling Entertainment, WWE) et la principale organisation d'arts martiaux mixtes, l'Ultimate Fighting Championship (UFC), vont fusionner, selon un communiqué publié lundi.

Le mastodonte du divertissement Endeavor, actuellement propriétaire de l'UFC, détiendra une participation majoritaire de 51% dans la nouvelle entité, contre 49% pour les actionnaires de WWE, précisent les deux groupes dans leur communiqué.

La nouvelle entité, qui sera cotée à la Bourse de New York au second semestre, sera valorisée plus de 21 milliards de dollars (19,3 milliards d'euros): 12,1 milliards (11,1 milliards d'euros) pour l'UFC et 9,3 milliards de dollars (8,55 milliards d'euros) pour la WWE.

L'UFC et la WWE apporteront 150 millions de dollars (137,8 millions de dollars) de liquidités à la nouvelle société, qui sera dirigée par Ariel Emmanuel, le directeur général de Endeavor (un poste qu'il conservera en parallèle). Vince McMahon, actuel président exécutif du conseil d'administration de WWE, prendra la tête du conseil d'administration du nouveau groupe.

Un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros à eux deux

Après avoir racheté à son père en 1982 ce qui était à l'époque la World Wrestling Federation (WWF), Vince McMahon a fait de cette ligue marginale un phénomène mondial. Devenue la World Wrestling Entertainment en 2002, la ligue a franchi, l'an dernier, le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ses événements remplissent des salles majeures aux Etats-Unis mais aussi à l'étranger.

Poussé au départ en 2022 suite à des accusations de harcèlement sexuel, Vince McMahon a repris les commandes de l'entreprise début janvier. Il avait alors expliqué vouloir notamment mener la recherche d'un repreneur potentiel.

De son côté, l'UFC est la première organisation de MMA au monde, avec plus de 700 millions de fans, selon le communiqué. L'an dernier, l'UFC et la WWE ont publié à eux deux un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), pour une croissance annuelle de 10% depuis 2019.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Endeavor grimpait de 4,4% à 25 dollars (23 euros), tandis que celui de WWE baissait à l'inverse de 7,2% à 84,6 dollars (77,7 euros).