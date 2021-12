UFC 256 : Le K.O. de Gane infligé à la légende Dos Santos (décembre 2020)

L'événement sportif du début de l'année 2022 se déroulera sur RMC Sport dans la nuit du 22 au 23 janvier avec le combat pour le titre de champion du Monde des poids lourds de l’UFC entre le Français Ciryl GANE, invaincu depuis le début de sa carrière, et le champion du monde en titre camerounais Francis NGANNOU. Pour préparer cet événement planétaire qui fait déjà la une aux États-Unis, RMC Sport vous fait patienter avec les meilleurs moments des combats des deux hommes. Décrit comme "le combat le plus attendu de l'année" par le patron de l'UFC, il oppose deux Francophones, rivaux et anciens amis. Avec une potentielle victoire, Gane peut inscrire son nom dans l'histoire du sport français en devenant "l'homme le plus fort du monde".