UFC 266 : Volkanovski vs Ortega en direct sur RMC Sport 2

Volkanovski vs Ortega et Shevchenko vs Murphy : la carte de l'UFC 266 nous réserve deux chocs pour le titre mais aussi le retour de Nick Diaz dans la cage pour la première fois depuis plus de six ans ! L'évènement sera à suivre dimanche 26 septembre dès 3h du matin sur RMC Sport 2.