UFC 269 : Oliveira vs Poirier, 12 décembre dès 3h sur RMC Sport 2

Oliveira vs Poirier et Nunes vs Pena, vivez l'UFC 269, une des soirées MMA de l’année, sur RMC Sport 2 dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 décembre dès 3h du matin.

Dustin Poirier, l'homme qui reste sur 2 victoires face à McGregor et qui, mis à part Nurmagomedov, a battu tous les plus grands noms de la catégorie (Gaethje, Holloway, Hooker, Alvarez...) affronte Charles Oliveira pour tenter de décrocher le graal dans la catégorie des légers. Oliveira, avec 14 soumissions est le combattant qui compte le plus de victoires par soumissions de tout l'UFC.