UFC 270 : Gane vs Ngannou, le "combat de l'année" sur RMC le 23 janvier

Dans la nuit du 22 au 23 janvier prochain, un énorme moment de sport lancera l’année 2022 de RMC Sport : le combat pour le titre de champion du Monde des poids lourds de l’UFC entre le Français Ciryl GANE et le champion du monde en titre camerounais Francis NGANNOU. Ce combat peut faire d’un Français « l’homme le plus fort du monde », et est présenté par le patron de l'UFC comme « le combat le plus attendu de l’année ».