UFC 272 : Mavsidal et Covington se chauffent lors du Media Day (combat le 6 mars sur RMC Sport 2)

Dans la catégorie Media Day qu'il ne fallait pas rater, on vous recommande chaudement les échanges entre Masvidal et Covington, les deux anciens colocs qui se détestent désormais comme jamais. Un des combats les plus attendus de ce début d’année, à suivre en direct sur RMC Sport 2 dans la nuit samedi 5 au dimanche 6 mars