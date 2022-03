UFC 273 : Une carte de folie avec Chimaev, Imavov, Volkanovski et Sterling au programme

Ce dimanche 10 avril sur RMC Sport 2, l'UFC a rassemblé quelques-uns des combats les plus attrayants de l'année... en une seule soirée ! L'invaincu à l'UFC Alexander Volkanosvki, le tombeur de Max Holloway par deux fois, contre le Korean Zombie. La revanche tant attendue entre Aljamain Sterling et Petr Yan. Khamzat Chimaev, le combattant qui combine les styles de Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, contre Gilbert Burns. Le premier combat de la carte principale verra le Français Nassourdine Imavov défier Kevin Gastelum dans l'optique de monter dans le classement des poids moyens.