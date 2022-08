UFC 278 : Usman mis KO par Edwards, le résumé d'un combat de légende

Le combat entre Kamaru Usman et Leon Edwards restera comme l'une des plus grosses surprises de l'histoire de l'UFC. Le Nigérian, champion des welters, avait la main mise sur son combat ce dimanche à Utah et semblait tranquillement se diriger vers une 16e victoire consécutive pour égaler le record d'Anderson Silva. Mais coup de tonnerre dans le 5e round ! A moins d'une minute de la fin, Usman est mis KO sur un high kick d'une violence extrême. Edwards déjoue les pronostics et devient champion. Un autenthique exploit.