UFC 280 : Oliveira-Makhachev, décryptage d'un combat de rêve (RMC Fighter Club)

Fiorot-Chookagian, Gamrot-Dariush, Yan-O’Malley, Sterling-Dillashaw… Abu Dhabi va manger du caviar le 22 octobre avec l’UFC 280, plus belle carte de l’année. Avec un dessert digne d’un chef trois étoiles, un main event de feu sur lequel seront braqués tous les yeux de la planète MMA : Charles « Do Bronx » Oliveira, le champion sans couronne pour quelques grammes de trop, face à Islam Makhachev, héritier annoncé de Khabib Nurmagomedov. Un choc qui divise les fans entre deux spécialistes du sol mais avec des styles bien différents. Le RMC Fighter Club reçoit Thomas Loubersanes, ancien numéro 1 mondial de jiu-jitsu brésilien et sommité française du sol, pour tout vous expliquer sur ce combat de rêve.