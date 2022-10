UFC 280 : Séquence trash-talk entre Oliveira et Makhachev (avec Khabib impliqué)

L'UFC 280 décernera la ceinture lightweight (-70kg) au vainqueur du combat Charles Oliveira - Islam Makhachev. Suivez ce combat ainsi que Yan - O'Malley, Sterling - Dillashaw et la Française Manon Fiorot opposée à Katlyn Chookagian sur RMC Sport 2, la main card débutera à 20h. Oliveira et Makhachev c'est aussi un choc de culture et le trash-talking a déjà commencé, notamment par le biais de Khabib Nurmagomedov, le coach d'Islam. C'est un combat immanquable.