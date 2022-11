UFC 281 : Adesanya en grand danger face à sa bête noire Pereira ? (RMC Fighter Club)

Jamais deux sans trois ou comparaison n’est pas raison ? Une des deux expressions populaires va s’écrouler ce week-end dans le main event de l’UFC 281. Pour son annuel événement au Madison Square Garden de New York, l’UFC propose un choc qui intrigue : Israel Adesanya, maître incontesté de la catégorie des moyens, remet sa ceinture en jeu pour la sixième fois contre Alex Pereira, qui a battu deux fois le Nigérian (dont un KO) quand les deux se côtoyaient en kickboxing. Le même résultat peut-il se reproduire en MMA ? Ces deux victoires de Pereira sont-elles en trompe-l’œil ? Quel avenir pour cette catégorie selon l’homme qui sortira vainqueur ? Le RMC Fighter Club fait les présentations du choc tant attendu entre « The Last Stylebender » et « Poatan ».