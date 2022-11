UFC 281 : Inside dans la préparation d'Adesanya qui veut se venger de Pereira, son cauchemar passé

Combat à suivre sur RMC Sport 2 le 13 novembre à 4h du matin.

Battu 2 fois en kick-boxing par Alex Pereira, Israel Adesanya retrouve son bourreau... mais cette fois-ci à l'UFC. Et le Nigerian a tout à perdre : il défend sa ceinture des moyens face au Brésilien, le challenger de la catégorie. Rentrez en immersion dans la préparation du Nigérian et il a soif de vengeance. Les autres combats de la main card Poirier-Chandler et Esparza-Zhang sont aussi évoqués dans ce doc inside.