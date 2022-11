UFC 281 : Pereira fait chuter le roi Adesanya, le grand débrief du RMC Fighter Club

Au jeu des clichés, c’était donc jamais deux sans trois. Cinq ans et demi après leur seconde danse en kickboxing, Israel Adesanya retrouvait Alex Pereira, mais cette fois en MMA, dans le main event de l’UFC 281 ce week-end au Madison Square Garden de New York. Et comme lors de ce deuxième combat en kick, le Brésilien a fini par éteindre son rival dans le dernier round d’un combat où il était pourtant dominé pour monter sur le trône des moyens de l’UFC. Le RMC Fighter Club débriefe ce tremblement de terre sur la planète MMA, point d’exclamation d’un événement qui a tenu toutes ses promesses.