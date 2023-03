UFC 285 : "C'est très douloureux", Gane très marqué après sa défaite express contre Jones

Après sa défaite express contre Jon Jones à Las Vegas lors de l'UFC 285, Ciryl Gane est apparu totalement desemparé en conférence de presse. De là à considérer ce revers contre le GOAT du MMA beaucoup plus douloureux que celui contre Francis Ngannou il y a un peu plus d'un an.