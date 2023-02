UFC 285 : Ciryl Gane en route pour l'histoire contre Jon Jones (Intégral Fighter Club)

Moins de deux semaines et on y est! La France du MMA va vivre le plus grand événement de son histoire le 4 mars dans l’écrin de la T-Mobile Arena Las Vegas. Un main event pour l’éternité : treize mois après avoir échoué face à Francis Ngannou, notre Ciryl Gane national retrouve une chance pour le titre des lourds de l’UFC. Mais cette fois, ce sera face à la légende Jon Jones, de retour après plus de trois années loin de l’octogone. Le RMC Fighter Club lance le choc Jon Jones-Ciryl Gane, la soirée où le « Bon Gamin » peut à jamais écrire une page du grand livre d’histoire de son sport.