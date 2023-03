UFC 285 : "Doumbé ? Je ne le connais pas mais je le battrais", insiste le phénomène Rakhmonov

L'UFC 285 sera une carte incroyable avec en apéritif du combat Jones-Gane, la représentation de Shavkat Rakhmonov qui affrontera Geoff Neal. Le Kazakh est effrayant dans la cage avec 4 finitions en 4 combats à l'UFC. Plus impressionnant encore : c'est 16 finitions en 16 combats toutes organisations confondues. Il s'est confié au micro de RMC Sport et part confiant lorsqu'on lui évoque des noms de combattants à défier (Kamaru Usman, Leon Edwards, Khamzat Chimaev, Tyson Fury, Islam Makhachev et même la légende Mike Tyson).