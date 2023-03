UFC 285 - Gane-Jones : Comment battre une légende ? Les souvenirs et conseils de Chris Weidman, le tombeur d'Anderson Silva - RMC Fighter Club

On y est. Ce week-end, à Las Vegas, le MMA français va vivre le moment le plus important de son histoire. Treize mois après l’échec contre Francis Ngannou, Ciryl Gane retrouve une chance pour le titre des lourds de l’UFC en main event de l’UFC 285 face à un homme considéré par beaucoup comme le meilleur de l’histoire dans sa discipline : Jon Jones. Pour se parer d’un or incontesté à l’UFC, ce qui serait une première pour un Français, notre « Bon Gamin » national va devoir faire tomber une légende. Mais comment faire pour gravir l’Everest ? Avant le choc tant attendu, le RMC Fighter Club reçoit un combattant qui a déjà fait chuter un monstre : Chris Weidman, ancien champion des moyens qui avait mis fin en 2013 au règne et aux sept années d’invincibilité du Brésilien Anderson Silva.