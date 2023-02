UFC 285 : Génie et sale type, les deux faces de Jon Jones (RMC Fighter Club)

Sa vie est un roman en clair obscur. Adversaire de Ciryl Gane pour la ceinture des lourds de l’UFC le 4 mars à Las Vegas, trois ans après sa dernière apparition dans l’Octogone, Jon Jones est un personnage fascinant à double face. Un champion fabuleux, le plus jeune de l’histoire de l’UFC, pour beaucoup le meilleur sur le pur plan sportif une fois la porte de la cage fermée. Mais un homme torturé par des démons intérieurs qui l’ont poussé à franchir plus d’une fois la ligne jaune. Ordure ? Génie ? Ou un peu des deux ? Avant le plus grand choc de l’histoire du MMA français, une chance d’éternité pour notre « Bon Gamin », le RMC Fighter Club dissèque la trajectoire de la légende controversée Jon « Bones » Jones.