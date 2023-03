UFC 285 : Il a failli battre la légende... Alexander Gustafsson raconte sa "guerre" contre Jon Jones avant le choc face à Ciryl Gane

Pour les fans de MMA français, Noël tombe un 4 mars cette année. Ce week-end, à Las Vegas, Ciryl Gane défie Jon Jones avec en jeu la ceinture de champion des lourd de l’UFC. Et pour conquérir ce Graal jamais atteint par un représentant français, « Bon Gamin » va devoir battre une légende qui n’a jamais vraiment été battue. Mais malgré toutes ces qualités, qui sont immenses, Jon Jones a déjà été embêté par l’adversité dans la cage. A commencer par Alexander Gustafsson, qui l’avait poussé dans ses retranchements en septembre 2013 dans un combat depuis entré au Hall of Fame de l’organisation mastodonte du MMA. Quel chemin pour battre Jon Jones et s’offrir l’éternité ? Alexander Gustaffson est l’invité du RMC Fighter Club pour nous raconter le jour où il a titillé la victoire contre le phénomène et comment s’y prendre pour mettre « Bones » à mal.