UFC 285 Jones v Gane : Le best-of de la conférence de presse

Dans la nuit du 4 au 5 mars aura lieu l’un des plus grands combats de l’histoire du sport français. C'est la 2e chance pour Ciryl Gane de devenir le premier français champion du monde de l'UFC, la Champions League du MMA. Devant 20 000 personnes à Las Vegas, il tentera de faire tomber l’un des hommes les plus dangereux du globe, celui qui a dominé les mi-lourds pendant dix ans : l’Américain Jon Jones. La soirée JONES vs GANE à ne surtout pas manquer, ce samedi en exclusivité et en direct de la T-Mobile Arena, à Las Vegas, dès 23H sur RMC Sport 2.