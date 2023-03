UFC 286 : Comment Edwards a contré la lutte d'Usman ? Dans les secrets de la préparation de « Rocky »

Il avait choqué le monde en faisant tomber Kamaru Usman du trône des welters de l’UFC sur un coup de pied à la tête à jamais dans la légende. Sept mois plus tard, Leon Edwards a confirmé qu’il était bien le champion de la catégorie en dominant le Nigérian sur cinq rounds. Un combat durant lequel le Britannique a parfaitement su gérer la lutte de l’ancien champion, pourtant spécialise du genre. Le RMC Fighter Club vous plonge dans les secrets de la préparation de cette défense de lutte avec Bradley Hill, son coach de grappling et de jiu-jitsu sur ce camp qui travaille en collaboration avec son coach de lutte Kamby, et Thomas Bracher, le coach qui a donné à Edwards sa ceinture noire de JJB en 2022 et qui avait travaillé avec lui sur de nombreux camps dont celui pour Usman l’été dernier.