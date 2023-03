UFC 286 : Edwards a bien mérité son trône, débrief de sa nouvelle victoire sur Usman (RMC Fighter Club)

Il venait reconquérir son trône. Prouver au monde que ce coup de pied à la tête qui l’avait éteint n’était qu’un accident sur son parcours dominant. Sept mois après avoir perdu sa couronne des welters face à Leon Edwards, Kamaru Usman tentait de reprendre son titre sur les terres du nouveau champion, ce week-end à Londres, dans l’affiche principale de l’UFC 286. Face au Nigérian, le Britannique qui devait encore prouver après avoir déjà prouvé cherchait à assoir pour de bon son statut de champion. Et au bout des cinq rounds, conclus sur une logique décision en sa faveur, il n’y avait aucun doute : Leon « Rocky » Edwards est bien le roi légitime des welters. Le RMC Fighter Club débriefe le troisième volet de la trilogie entre Edwards et Usman et revient sur l'autre choc attendu de la soirée, un combat entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev qui promettait du grand spectacle et qui n'a pas déçu.