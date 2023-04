UFC 287 : Adesanya éteint enfin Pereira et redevient le roi des moyens (RMC Fighter Club)

Épisode intégral. Trois flèches envoyées vers son rival gisant au sol comme pour effacer le souvenir des trois défaites du passé. Il l’a fait ! Battu trois fois par Alex Pereira, deux fois en kickboxing, une autre en MMA, Israel Adesanya a pris la plus éclatante des revanches en mettant KO son meilleur ennemi ce samedi soir à Miami dans l’affiche principale de l’UFC 287. « The Last Stylebender » a remporté le combat qu’il a sans doute le moins dominé face à « Poatan » mais il redevient le roi des moyens de l’UFC avec ce qui restera comme une des plus belles victoires de sa carrière. Le RMC Fighter Club débriefe l’UFC 287 et le triomphe d’Adesanya face à celui qui était jusque-là son pire cauchemar.