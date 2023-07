UFC 291 : Poirier-Gaethje, à la guerre comme à la guerre (RMC Fighter Club)

Le même soir, la boxe propose le combat le plus attendu depuis des années, Spence-Crawford. Alors l’UFC a sorti l’artillerie lourde pour le 29 juillet avec un main event de l’UFC 291 parfait pour ravir les fans : Dustin Poirier et Justin Gaethje, respectivement numéro 2 et 3 du classement des challengers de la catégorie des légers, vont se retrouver dans la cage de Salt Lake City cinq ans et trois mois après leur classique d’avril 2018, à l’époque désigné combat de l’année par tous les médias spécialisés. Vu leur style et ce passé, on peut s’attendre à un feu d’artifice. Avec en prime la symbolique ceinture « BMF » en jeu pour ces deux combattants qui le méritent bien. A quoi s’attendre dans ce Poirier-Gaethje ? Le RMC Fighter Club décrypte l’affiche principale d’un UFC 291 qui s’annonce bouillant, avec aussi les débuts très attendus de l'ancien champion des moyens Alex Pereira chez les lourds-légers contre l'ancien champion de la catégorie Jan Blachowicz.